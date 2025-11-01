МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Нацразведки признала, что США десятилетиями бездумно свергали правительства

«Универсальный подход» США во внешней политике приводил к триллионным расходам и эскалации конфликтов.
Виктория Бокий 2025-11-01 01:02:06
© Фото: CNP? AdMedia, Globallookpress

Результатом «универсального подхода» США во внешней политике, навязывание другим странам «вашингтонскую» систему управления и вмешательство в конфликты стали триллионные расходы и эскалация. Такими откровениями поделилась глава американской нацразведки Тулси Габбард.

«Десятилетиями наша внешняя политика застревала в контрпродуктивном и бесконечном цикле смены режимов или строительства наций. Это был универсальный подход: свержение режимов, попытки навязать другим нашу систему управления, вмешательство в конфликты, которые едва понимались, и уход с большим количеством врагов, чем союзников», - сказала она во время дискуссии в рамках Манамского диалога IISS в Бахрейне.

По мнению Габбард, настоящую безопасность и мир «нельзя выковать из изоляции». Поставленных целей можно достичь «только в общей группе миротворцев».

Ранее сообщалось, что США могут нанести удары по территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. По данным СМИ, Соединенные Штаты готовы наносить удары по аэропортам, морским и военным объектам.

Вооруженные силы Тринидада и Тобаго, островных государств, находящихся рядом с Венесуэлой, привели в состояние полной боевой готовности. Всем военнослужащим и офицерам местной Береговой охраны приказано вернуться на базы не позднее вечера пятницы.

#сша #внешняя политика США #Нацразведка США #Тулси Габбард #универсальный подход
