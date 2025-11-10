МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы рассказали, как выбивали боевиков из Волчьего их же оружием

Штурмовики застали противника врасплох.
2025-11-10 05:00:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики из 36-й гвардейской бригады, которая входит в 29-ю гвардейскую армию группировки войск «Восток», рассказали подробности освобождения села Волчье в Днепропетровской области. Бойцы прорвали линию обороны врага севернее села Алексеевка. Это село недавно освободили военнослужащие из этой же бригады.

Благодаря слаженной работе операторов беспилотников и артиллеристов штурмовики быстро продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра. Они освободили населенный пункт и установили там российские флаги.

Старший стрелок с позывным «Звезда» рассказал, как они с товарищем взяли один из опорников. Их было всего двое, а противников - шестеро.

«В опорнике нашли иностранный пулемет. Когда противник убегал, из их же оружия стреляли по ним. Были сложности: переходили вброд, по пояс были мокрые. Были растяжки, препятствия разные», - рассказал боец «Звезда».

Стрелок с позывным «Рысь» рассказал, как россияне ночью штурмовали позиции врага. Заходили тихо, по двое-трое и захватывали их укрепления. Враг не ждал атаки. Многие сразу поднимали руки.

Ранее Минобороны показало кадры освобождения Рыбного в Запорожской области с дронов. Там российские военнослужащие взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более двух квадратных километров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #штурм #освобождение #Днепропетровская область #группировка войск «Восток» #волчье
