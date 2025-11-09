МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Освобождение Рыбного в Запорожской области показали на видео с дронов

Бойцы ВС РФ взяли под контроль район обороны украинских боевиков площадью более двух квадратных километров.
2025-11-09 12:37:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России поделилось кадрами освобождения российскими войсками населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур и выполнили задачу по освобождению Рыбного в Запорожской области. После этого российские военнослужащие взяли под контроль район обороны украинских боевиков площадью более двух квадратных километров.

В российском оборонном ведомстве отметили, что при штурме населенного пункта противник оказывал ожесточенное сопротивление, используя все доступные средства для того, чтобы удержать позиции.

«Несмотря на обстрелы и постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки, преодолев водную преграду и зачистив населенный пункт от противника», - говорится в сообщении Минобороны России.

Военнослужащие ВС РФ в ходе боев уничтожили большое количество вражеской техники, среди которых были бронемашины и тяжелые беспилотные летательные аппараты ВСУ. Огневые точки противника были подавлены умелым применением российских дронов и артиллерии. Это позволило расчистить путь штурмовым группам.

Группировка войск «Восток» развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей, добавили в МО РФ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Это удалось сделать благодаря действиям группировки войск «Восток».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #освобождение #спецоперация #запорожская область #Рыбное
