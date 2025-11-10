МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автомобилистов предупредили о рисках выездного шиномонтажа

Специалисты выездного шиномонтажа могут включать в прейскурант дополнительные услуги.
Ян Брацкий 2025-11-10 13:12:41
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр предостерег водителей от недобросовестных шиномонтажников, которые на волне ажиотажа пытаются продать свои услуги по завышенным ценам. Страдают этим в основном выездные бригады монтажников, уточнил он. В отличие от стационарных мастерских, где ценник фиксированный, выездные специалисты могут вписать в счет «дополнительные услуги».

«Когда вы выбираете в Сети выездной шиномонтаж, то они всегда находятся рядом. Потом выясняется, что ждать их надо долго. На сайте фигурируют одни цены, потом выставляют счет по другим расценкам. Туда включаются скорость подъезда и прочие услуги, которые не были запланированы. Стоимость шиномонтажа вырастает в несколько раз. Многие на этом обжигались уже в этом году», - сказал Хайцеэр.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил о приходе в Москву автомобильной зимы и призвал водителей «переобуть» резину. С его слов, погода в столичном регионе, как и во всей Центральной России, останется облачной и дождливой. Утром и по ночам возможно выпадение мокрого снега и образование на дорогах гололедицы, после чего начнется стремительное похолодание, предупредил эксперт.

Особенно поспешить со сменой резины советуют водителям на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где прогнозируются сильные морозы уже в первой декаде ноября. По прогнозам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, все начнется с нулевых температур, с постепенным их понижением, особенно в ночные часы. После этого возможно похолодание до -22 градусов, предупредил он.

