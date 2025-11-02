В трех округах России ожидаются трескучие морозы в первой декаде ноября

В течение первой декады ноября на Урале, в регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется резкое понижение температуры, сильные морозы и переход на зимний режим погоды. Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в Челябинской области следующая неделя начнется с отрицательных температур, днем 0 и минус 1 градус, а ночью - минус 5-7 градусов. До конца недели ночные морозы усилятся и составят минус 7-8 градусов. В Курганской области - минус 10-12, в Свердловской - до минус 13-15. А в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в диапазоне минус 19-22 градуса.

Метеоролог объяснил, что мощный антициклон распространится и на восток. В Новосибирской области в воскресенье температура днем составит минус 2-6 градусов, а ночные значения будут около нуля. Такая температура сохранится до конца рабочих дней следующей недели.

«Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей - везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим», - отметил Вильфанд.

На Дальний Восток также пришли сильные морозы. На Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии с начала месяца произошло резкое понижение температуры.

Вильфанд ранее рассказал, что в ноябре будут отмечаться избыточные осадки в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Он добавил, что сильные дожди ожидаются на юге Сибири. Избыточные осадки выпадут в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и в Республике Тыва.