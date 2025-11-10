МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москву пришла автомобильная зима

Вечерами в столице и области возможен мокрый снег, а по утрам на дорогах образуется гололедица.
Ян Брацкий 2025-11-10 08:19:24
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В Москву пришла автомобильная зима. Об этом своих подписчиков в Telegram предупредил метеоролог Евгений Тишковец. По его прогнозам, на территории всей Центральной России установилась облачная погода с температурой не выше 7 градусов. Метеоролог призвал автомобилистов «переобуть» резину.

«В Москве сегодня ожидается пасмурная погода, местами небольшие осадки, морось. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +4...+7», - написал Тишковец.

Подобная погода будет преобладать всю неделю, отметил синоптик. Дневные дожди будут переходить в мокрый снег по вечерам. Ожидается формирование временного покрова, на дорогах образуется гололедица.

«По ночам в Москве столбики термометров будут опускаться до +1...+4, в выходные около нуля с заморозками», - сообщил он.

Что касается метеорологической зимы, когда столбики термометров не поднимаются выше нулевой отметки, то ее наступление откладывается на неделю, отметил Тишковец. Между тем снежный покров наблюдается уже на 55% территории страны, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Впрочем, не исключено, что в некоторых регионах снег в ближайшее время растает.

#в стране и мире #Погода #снег #метеоролог #тишковец #шиномонтаж
