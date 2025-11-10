МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле назвали заблуждением веру в способность Киева выиграть на поле боя

Дмитрий Песков отметил, что Европа убеждена в том, что Киев может выиграть военными средствами.
2025-11-10 12:23:33
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заблуждением убеждение о способности Украины выиграть на поле боя. 

«Это самое глубокое убеждение, которому может предаться и предается киевский режим», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения свидетельствует об обратном. Дмитрий Песков отметил, что она очень красноречиво говорить о перспективах нынешней украинской власти. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что эта ситуация для противника будет неизбежно ухудшаться изо дня в день. 

Также Песков сказал, что конфликт на Украине будет завершен исключительно через достижение Россией всех заявленных ею целей. 

 

#Россия #Украина #Киев #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 