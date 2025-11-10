Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заблуждением убеждение о способности Украины выиграть на поле боя.

«Это самое глубокое убеждение, которому может предаться и предается киевский режим», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения свидетельствует об обратном. Дмитрий Песков отметил, что она очень красноречиво говорить о перспективах нынешней украинской власти. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что эта ситуация для противника будет неизбежно ухудшаться изо дня в день.

Также Песков сказал, что конфликт на Украине будет завершен исключительно через достижение Россией всех заявленных ею целей.