Минобороны России показало пленных из котла в Красноармейске

Взятый в плен в районе Красноармейска военнослужащий ВСУ Станислав Ткаченко признал, что обстановка для ВСУ в этом городе сейчас очень тяжелая. Он подчеркнул, что из окружения никуда не деться. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Обстановка сейчас в Красноармейске очень тяжелая. Дроны летают. Обстрелы. Нет ни въезда, ни выезда», - сказал он.

Для боевиков ВСУ в городе все настолько грустно, что Ткаченко даже не пробовал прорываться к своим. По его словам, было очевидно, что это самоубийство. Поэтому он просто ждал, пока до его укрытия дойдут российские бойцы и возьмут его в плен.

Второй продемонстрированный российским оборонным ведомством пленный - Вячеслав Кревенко. Он отметил, что обстановка в котле была угнетающей. Отсутствие эвакуации, крики раненых, недостаток медикаментов - все это создавало яркую картину окружения, в которое взяли противника российские войска.

«Вы не видели? Там одни старикашки. На позициях одни деды-пенсионеры. Им некого уж присылать. Они присылают лишь бы закрыть дыры. Больше они ничего не могут сделать», - рассказал Кревенко про общую деградацию пехоты ВСУ.

Он констатировал, что в российском плену с ним обращались хорошо, покормили, дали воды. Все это противоречило картине «русских зверей», которую рисовали перед боевиками командиры ВСУ.

Ранее пленный боевик рассказал, что российские дроны закрыли небо над Красноармейском. По его словам, складывалось ощущение, будто российские войска имеют по два дрона на каждого украинского военнослужащего.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.