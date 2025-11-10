МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный признался, что шансов прорваться в Красноармейск у ВСУ нет

Александр Авраменко попал в руки российских военных при безуспешной попытке деблокировать окруженных боевиков в Красноармейске.
2025-11-10 11:58:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Попавший в плен к военнослужащим группировки войск «Центр» военнослужащий ВСУ Александр Авраменко рассказал, что у всушников, пытающихся деблокировать окруженных в Красноармейске боевиков, нет шансов. Видео беседы с пленным опубликовало Минобороны России. 

«Зайти в Покровск (так украинцы называют Красноармейск. - Прим. ред.) невозможно, проще сразу, как высадили, сразу сдаваться, искать ближайшие русские войска и сдаваться, так будет самому проще. Ну и в том плане, что жить останутся», - оставил рекомендации для других военнослужащих ВСУ Авраменко.

Также пленный отметил высокую плотность огня российских войск в районе Красноармейска. Он отдельно упомянул присутствие в воздухе беспилотников ВС РФ и работу русской артиллерии. При этом Авраменко сказал, что не видел, чтобы кто-то пытался прорываться изнутри кольца окружения в Красноармейске. 

Помимо этого, Авраменко отметил некомпетентность украинского командования - оно не смогло ни вывести на позицию, ни доставить воду и продовольствие. Контрастом стало отношение в российском плену - попить и поесть он получил именно от военнослужащих ВС РФ. Сам боевик, наслушавшись распропагандированных украинских небылиц, сказал, что не ожидал такого обращения, и удивился, что в итоге к нему «отнеслись как к человеку».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #пленные #красноармейск #группировка «Центр» #Александр Авраменко
