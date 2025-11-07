В Литве заявили об отказе Минска пропустить ее грузовики

Белорусские власти отказали Литве в пропуске через границу ее грузовиков. Об этом сообщило агентство BNS.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой... Однако Минск отказался пропустить наши машины», - цитирует агентство слова советника главы МВД республики Миндаугаса Баярунаса.

Напомним, 30 октября Литва закрыла границу с Белоруссией сроком на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что все это делается для обеспечения безопасности граждан. По мнению политолога Вадима Аввы, Вильнюс, перекрывая дороги в направлении Калининграда, делает «выстрел себе в голову».