В Литве заявили об отказе Минска пропустить ее грузовики

Ранее Литва перекрыла границу с Белоруссией сроком на месяц.
Глеб Владовский 2025-11-07 08:36:12
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Белорусские власти отказали Литве в пропуске через границу ее грузовиков. Об этом сообщило агентство BNS.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой... Однако Минск отказался пропустить наши машины», - цитирует агентство слова советника главы МВД республики Миндаугаса Баярунаса.

Напомним, 30 октября Литва закрыла границу с Белоруссией сроком на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что все это делается для обеспечения безопасности граждан. По мнению политолога Вадима Аввы, Вильнюс, перекрывая дороги в направлении Калининграда, делает «выстрел себе в голову».

