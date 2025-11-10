МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-депутат Рады объяснил интерес НАБУ к Тимуру Миндичу

Тимура Миндича подозревают в совершении целого ряда преступлений, среди которых коррупция в оборонной и энергетической сферах.
Ян Брацкий 2025-11-10 11:42:29
© Фото: Telegram/nab_ukraine © Видео: ТРК «Звезда»

Интерес детективов НАБУ к Тимуру Миндичу связан с желанием США изобличить коррупционные схемы на Украине с участием политических противников действующей администрации Белого дома. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады VII созыва Игорь Марков.

«Я всегда говорил, что у нынешней американской администрации основной враг - глобалисты и демократы. Самый короткий путь для борьбы с ними - размотать коррупционные схемы, которые они наладили на Украине», - сказал Марков.

Расследования в отношении ближайшего соратника главы киевского режима также может быть связано с попыткой вернуть его в русло вашингтонской политики, уточнил экс-депутат. 

«Зеленский слишком рано списал американцев со счетов, начал игнорировать их позицию и перешел под контроль британцев. Сейчас ему в жесткой форме напомнят, кто в доме хозяин», - заключил Марков.

Сегодня детективы НАБУ пришли с обысками к предпринимателю Тимуру Миндичу. Он является одним из приближенных к Владимиру Зеленскому людей. Миндича подозревают в совершении целого ряда преступлений, среди которых коррупция в оборонной и энергетической сферах. До этого квартира Миндича прослушивалась спецслужбами. Сам он незадолго до появления правоохранителей спешно покинул Украину.

#Зеленский #Верховная рада #коррупция #наш эксклюзив #НАБУ #Миндич
