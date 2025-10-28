МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-депутат заявил о связи Зеленского со скандальным производителем БПЛА

Олейник добавил, что огромные суммы прокачиваются через фирмы, которые не имеют никакого отношения к производству вооружения.
Владимир Рубанов 2025-10-28 15:33:50
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский не только был, но и продолжает быть связанным с компанией Fire Point, которая получает миллиардные оборонные подряды на Украине. Об этом «Звезде» заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он добавил, что огромные суммы прокачиваются через фирмы, которые не имеют никакого отношения к производству вооружения.

«Это "пустышки". Выбрали фирмы, которые связаны с его прошлым. Такие фамилии, как Миндич (Тимур Миндич, совладелец киностудии Владимира Зеленского "Квартал 95". - Прим. ред.), имеют прямое отношение к этому воровству. Не случайно уже называют ракеты "Фламинго" словом "Фламиндич". Это абсолютная фикция, там ничего нет, это попытка отмыть деньги, как они делали через другие фирмы», - считает бывший депутат.

Компания Fire Point считается одним из крупнейших производителей дронов и дальнобойных ракет на Украине. Всего три года назад она была обычным кастинговым агентством для съемок фильмов, написала New York Times. С 2022 года компания полностью переориентировалась на производство оружия.

В 2025 году Fire Point получила госконтракты на сумму около одного миллиарда долларов. Компания разрабатывает и производит дальнобойные ударные дроны, сделанные из недорогих материалов, таких как пенопласт, фанера и углеродное волокно, а также крылатую ракету под названием «Фламинго». Заявляется, что она обладает дальностью до 3 000 км и нагрузкой около одной тонны.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет возможные завышения стоимости и количества поставленных дронов этой компании, а также ее связи с Тимуром Миндичем. Теперь американская пресса пишет об этом, потому что Вашингтону нужно влиять на Зеленского, считает Олейник.

Ранее сообщалось, что Fire Point построит военный завод в Дании. Это нарушит более 20 местных законов. Профессор административного права Университета Южной Дании Фредерик Вааге заявил, что украинскую компанию освободят от закона о контроле за риском крупных аварий с опасными веществами.

