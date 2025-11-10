МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Asharq: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой

Египет предложил создать комитет по управлению Газой.
Екатерина Пономарева 2025-11-10 01:11:51
© Фото: Belal Abu Amer, Keystone Press Agency, Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение Египта о создании комитета по управлению сектором Газа, однако Израиль препятствует его формированию. Об этом сообщил саудовский телеканал Asharq со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.

«Мы согласились с (предложением – ред.) Египта о создании комитета по управлению Газой. Израиль препятствует его формированию», - рассказал источник.

Ранее арабские страны отказались спонсировать строительство и восстановление сектора Газа на базе предложения США - так называемой Новой Газы. Предполагается, что работами будет охвачена контролируемая Израилем часть палестинского анклава.

После подписания «перемирия» Израиль нанес несколько ударов по сектору Газа. В результате чего погибло больше ста человек. Президент США Дональд Трамп, который составил план по мирному урегулированию конфликта, поддерживал удары по сектору Газа.

#Египет #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #комитет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 