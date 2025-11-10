Asharq: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение Египта о создании комитета по управлению сектором Газа, однако Израиль препятствует его формированию. Об этом сообщил саудовский телеканал Asharq со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.

«Мы согласились с (предложением – ред.) Египта о создании комитета по управлению Газой. Израиль препятствует его формированию», - рассказал источник.

Ранее арабские страны отказались спонсировать строительство и восстановление сектора Газа на базе предложения США - так называемой Новой Газы. Предполагается, что работами будет охвачена контролируемая Израилем часть палестинского анклава.

После подписания «перемирия» Израиль нанес несколько ударов по сектору Газа. В результате чего погибло больше ста человек. Президент США Дональд Трамп, который составил план по мирному урегулированию конфликта, поддерживал удары по сектору Газа.