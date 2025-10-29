Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа уже превысило сто человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения эсклава.

Израиль нанес десятки авиаударов по различным районам сектора Газа, включая сам город, центральную часть региона и южные территории. В Хан Юнисе и Рафахе действия израильской армии привели к гибели более ста гражданских лиц, среди которых тридцать пять детей, не учитывая уничтожение еще большего числа палестинских семей.

Палестинские группировки возлагают ответственность на Израиль за очевидные нарушения соглашения о прекращении огня, что подтверждается новыми жестокими бомбардировками, затронувшими множество районов внутри сектора Газа. Речь идет о целенаправленных атаках на дома, центры временного размещения, лагеря беженцев и гражданские автомобили.

Палестинцы также обвинили американскую администрацию в содействии действиям Израиля. США, будучи посредником, должна требовать от Тель-Авива соблюдения соглашения, а не оправдывать его нарушения. В то же время палестинские группировки утверждают, что Израиль полностью не выполняет условия соглашения, ни в гуманитарном, ни в аспекте прекращения огня, и продолжает совершать ежедневные нарушения.

ХАМАС с момента объявления о прекращении огня подтвердил свою готовность и готовность палестинских группировок полностью соблюдать его условия. Они не нарушили соглашение ни разу, тогда как именно Израиль препятствует поискам тел израильских солдат, не разрешая ввоз необходимого оборудования. Таким образом, они пытаются ввести международную общественность в заблуждение и возложить ответственность на сопротивление.

Ситуация в Газе остается неизменной — бомбардировки не прекращаются, как и голод. Израиль по-прежнему запрещает ввоз жизненно необходимых товаров, вопрос о возвращении к перемирию становится бессмысленным, поскольку именно Израиль решает, когда и где будет следующий удар по Газе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что удары Израиля по ХАМАС не нарушают соглашение о перемирии. По его мнению, Израилю следует отвечать на атаки со стороны палестинского движения ХАМАС.

Политолог объяснила «Звезде», почему Трамп разрешил Израилю вновь бить по Газе. По словам эксперта, Дональд Трамп является самым произраильским президентом в истории США, поэтому не может выступать с позиции модератора ближневосточного конфликта.