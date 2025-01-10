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Президент Литвы заявил, что Караляучюс никогда не станет Калининградом

Политик отказался признавать нынешнее официальное название города.
Сергей Лебедев 2025-01-10 08:44:39
© Фото: hwo, image, BROKER.com, Global Look Press

Литовский президент Гитанас Науседа на своей страничке в социальной сети X сделал довольно провокационное заявление. Политик отказался признавать нынешнее официальное название города Калининград.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс (литовское название города. - Прим. ред.) никогда не станет Калининградом!» - сказал Науседа.

Так он отреагировал на решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области. По словам президента Литвы, это является неприемлемой попыткой переписать историю.

Ранее с инициативой переименовать Калининград в Крулевец уже выступала Польша. А в Эстонии предлагали называть город Кенигсбергом. В разговоре со «Звездой» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко отмечал, что это не первый раз, когда страны Прибалтики стремятся переименовать что-либо - так, например, в Литве выступали с предложением переименовать Белоруссию, поскольку там содержалось слово «Россия».

#в стране и мире #музей #прибалтика #Калининград #Литва #Гитанас Науседа #Караляучюс
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