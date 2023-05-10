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Политолог Кузнецов заявил, что в международном регламенте нет «переименования» Польшей Калининграда

Вероника Волосунова
13:55 10.05.2023
Эксперт добавил, что Польша может использовать новое название города только у себя. На международном уровне это решение не имеет влияния.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Marius Becker, dpa, Globallookpress
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Польша может называть у себя Калининград как угодно, но на международном уровне это не имеет значения. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог и специалист по Прибалтике Борис Кузнецов.

«Они могут у себя на картах, в информационном поле называть Калининград как угодно. Тем более мы называем его Кенигсберг по старинке иногда. Но в международном регламенте такого нет», - прокомментировал Кузнецов решение Польши переименовать Калининград в Крулевец.

Политолог привел пример с авиарейсами. Если бы аэропорт в Калининграде стали бы обозначать как Крулевец, то в таком случае возникла бы масса нареканий, поскольку это связано с аббревиатурой в международной системе, добавил эксперт.

Таким образом, по словам Кузнецова, Польша может переименовать город только для внутреннего пользования, однако в международном отношении Калининград будет обозначаться российским официальным названием.

«Поэтому сказать, что они тут что-то сильно нарушают, я бы не сказал. Это просто очередная попытка еще раз нас уязвить, ущипнуть, сделать неприятную нам вещь», - сказал политолог.  

Кузнецов отметил, что такое решение Польши не несет каких-либо политических последствий. Кроме того, Россия тоже может переименовать города, которые сейчас называются по-польски, а раньше носили немецкие названия, например Данциг.

«На самом деле мы можем им так же ответить, но мы же не будем опускаться до их уровня», - резюмировал эксперт.

Напомним, сегодня стало известно о решении Польши «переименовать» Калининград в Крулевец. В Кремле такое решение назвали граничащим с безумием. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что ничего хорошего для поляков оно не несет.

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