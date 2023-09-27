В Калининграде посоветовали эстонцам учить историю после идеи переименовать город

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Во вторник 26 сентября парламент Эстонии выступил с инициативой перед языковым комитетом Общества эстонского языка с предложением начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда. В ответ на это руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков предложил властям Эстонии подучить историю.

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», - заявил Дмитрий Лысков

Калининград вошел в состав СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он входил в состав Германии, назывался Кенигсбергом и считался самым крупным городом в Восточной Пруссии.

В мае 2023 года с идентичным предложением выступили в Польше: тогда власти страны «переименовали» Калининград в Крулевец. Политолог Борис Кузнецов объяснил, что подобные изменения в названиях не имеют на международном уровне никакого значения.