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Япония анонсировала новые санкции против России

Ограничения также коснулись компаний из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции.
Ирина Егорова 2025-01-10 07:05:18
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Правительство Японии опубликовало решение о введении новых санкций против 11 физических и 29 юридических лиц из РФ. Ограничения также вводятся применительно к трем российским банкам, следует из сообщения японского кабмина.

Токио также вводит экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Действие санкций начнется с 23 января.

Кроме того, Япония анонсировала санкции против 31 фирмы из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, одного гражданина КНДР и против грузинского банка, передает РИА Новости.

Ранее Япония ввела санкции против 42 российских компаний и 11 физических лиц.

В МИД РФ заявили о беспрецедентной деградации российско-японских отношений и отметили, что возобновление диалога возможно только через пересмотр враждебного курса в отношении РФ.  

#Россия #в стране и мире #Япония #санкции #правительство #ограничения
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