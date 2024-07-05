В МИД РФ заявили о беспрецедентной деградации отношений с Японией

Возобновление диалога с Японией возможно только через пересмотр враждебного курса в отношении Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава».

«Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России», - цитирует ТАСС Руденко.

Он также отметил, что администрация Кисиды сделала недальновидный выбор в пользу конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины. Это, по его словам, привело к беспрецедентной деградации российско-японских связей.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в ходе переговоров российская сторона огласила принципиальные подходы к проблематике обеспечения безопасности в регионе АТР. Также в МИД России акцентировали, что линия Японии, нацеленная на ремилитаризацию, только увеличивает региональную напряженность.

Ранее Япония ввела санкции против 42 российских компаний. Ограничения также затронули 11 иностранных компаний из Китая, Индии, Казахстана и ОАЭ.