Япония ввела санкции против 42 компаний из РФ

Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России. Об этом сообщили в кабмине страны.

Уточняется, что ограничения коснулись Авиационного комплекса им. Ильюшина, АО «Туполев», компании «Алроса» и еще 39 российских организаций. Кроме того, новые меры касаются заморозки активов, в случае их обнаружения, ряда предприятий, таких как Челябинский тракторный завод, завод имени В.А. Дегтярева и Пермский пороховой завод.

В Токио также ввели ограничения на экспорт, в том числе для таких организаций, как АО «ВНИИР-Прогресс», Инженерный центр «Геомир» и компания «Альбатрос».

В кабмине отметили, что новые санкции также коснулись 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в черный список была также включена певица Полина Гагарина.