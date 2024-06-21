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Япония ввела санкции против 42 компаний из РФ

Ограничения также коснулись 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ.
Глеб Владовский 2024-06-21 08:00:09
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России. Об этом сообщили в кабмине страны.

Уточняется, что ограничения коснулись Авиационного комплекса им. Ильюшина, АО «Туполев», компании «Алроса» и еще 39 российских организаций. Кроме того, новые меры касаются заморозки активов, в случае их обнаружения, ряда предприятий, таких как Челябинский тракторный завод, завод имени В.А. Дегтярева и Пермский пороховой завод.

В Токио также ввели ограничения на экспорт, в том числе для таких организаций, как АО «ВНИИР-Прогресс», Инженерный центр «Геомир» и компания «Альбатрос».

В кабмине отметили, что новые санкции также коснулись 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в черный список была также включена певица Полина Гагарина.

#в стране и мире #Япония #ограничения #Антироссийские санкции
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