Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отклонил ходатайство о вынесении приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка. Там рассматривается дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Об решении суда сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предполагаемые нарушения Трампа могут быть рассмотрены через процедуру апелляции.

Сам Трамп просил суд Нью-Йорка прекратить рассмотрение дело о «взносах» порноактрисе Дэниэлс, по примеру решения Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. Адвокаты избранного президента считают, что аргументация Байдена в защиту своего сына применима и к его делу.

Дэниелс стала объектом всеобщего внимания в 2018 году незадолго до старта предвыборной гонки в США. Тогда СМИ выяснили, что адвокат Трампа платил ей за умалчивание о факте романа с ним.

Обвинение строится на том, что компания Трампа учитывала такие выплаты как юридические расходы. Выплату $130 тысяч могут посчитать неправомерным взносом «на пользу» кампании Трампа.