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Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу

В суде рассматривалось дело Трампа о связи с порноактрисой Сторми Дэниелс незадолго до выборов в 2018 году и плате ей за молчание.
Ирина Егорова 2025-01-10 04:46:20
© Фото: Rod LamkeyKeystone Press Agency, Global Look Press

Верховный суд США отклонил ходатайство о вынесении приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка. Там рассматривается дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Об решении суда сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предполагаемые нарушения Трампа могут быть рассмотрены через процедуру апелляции.

Сам Трамп просил суд Нью-Йорка прекратить рассмотрение дело о «взносах» порноактрисе Дэниэлс, по примеру решения Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. Адвокаты избранного президента считают, что аргументация Байдена в защиту своего сына применима и к его делу.

Дэниелс стала объектом всеобщего внимания в 2018 году незадолго до старта предвыборной гонки в США. Тогда СМИ выяснили, что адвокат Трампа платил ей за умалчивание о факте романа с ним.

Обвинение строится на том, что компания Трампа учитывала такие выплаты как юридические расходы. Выплату $130 тысяч могут посчитать неправомерным взносом «на пользу» кампании Трампа.

#сша #Дональд Трамп #Верховный суд #дело #порноактриса #Сторми Дэниелс
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