Джо Байден уснул на похоронах Джимми Картера

Действующий президент США Джо Байден уснул во время церемонии прощания бывшим американским лидером Джимми Картером.

Кадры трансляции опубликовало Fox News, на них видно, как глава Белого дома то спал, то периодически просыпался, не обращал внимания на присутствующих и саму церемонию.

Церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером прошла в Вашингтоне. Он ушел из жизни 29 декабря в возрасте 100 лет.

На похоронах присутствовали не только Джо Байден, но и Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. 9 января в США в день прощания с Картером объявлено днем национального траура.