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Джо Байден уснул на похоронах Джимми Картера

Сообщается, что президент США дремал, просыпаясь время от времени и не обращал внимания на присутствующих и саму церемонию.
Ирина Егорова 2025-01-10 03:07:00
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден уснул во время церемонии прощания бывшим американским лидером Джимми Картером.

Кадры трансляции опубликовало Fox News, на них видно, как глава Белого дома то спал, то периодически просыпался, не обращал внимания на присутствующих и саму церемонию. 

Церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером прошла в Вашингтоне. Он ушел из жизни 29 декабря в возрасте 100 лет.

На похоронах присутствовали не только Джо Байден, но и Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. 9 января в США в день прощания с Картером объявлено днем национального траура. 

#Джо Байден #джимми картер #президент США #похороны #церемония прощания
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