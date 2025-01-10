Путин предал поздравление Мадуро с вступлением в должность

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление от российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

Сегодня Володин поучаствовал в церемонии инаугурации. На самих выборах также присутствовали депутаты Госдумы в качестве наблюдателей. Они прошли 28 июля 2024 года.

Сегодня действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Он принес присягу в штаб-квартире Национальной ассамблеи. Там Мадуро поклялся, что этот мандат станет периодом мира для страны.

Помимо России избранного президента Венесуэллы поздравили Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие страны.