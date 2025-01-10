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Володин прибыл в Каракас на инаугурацию Мадуро

Сегодня избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро принесет обязательную конституционную присягу перед Национальной ассамблеей Боливарианской Республики.
Ян Брацкий 2025-01-10 06:43:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу. По поручению президента Владимира Путина он представит Российскую Федерацию на инаугурации избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля 2024 года. В качестве международных наблюдателей на них присутствовали депутаты Госдумы, которые отметили высокий уровень организации голосования.

Торжественная церемония инаугурации Николаса Мадуро состоится сегодня, 10 января.

Ранее стал известно, что первым указом Мадуро после инаугурации станет создание комиссии, которая начнет работу над внесением изменений в Конституцию страны.

Венесуэльский лидер хочет привлечь к работе над основным документом не только политиков, но и экономистов, а также представителей культуры.

#венесуэла #Николас Мадуро #Вячеслав Володин #каракас #инаугурация
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