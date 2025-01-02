В США обратили внимание на не оправдавшиеся экономические прогнозы относительно результативности давления на Россию при помощи санкций. Как отмечает обозреватель The New York Times, несбыточными оказались планы подорвать экономику России или разрушить национальную валюту рубль.

«Прогнозы, сделанные в первые месяцы войны, о том, что экономические ограничения вскоре подорвут власть или превратят рубль в "обломки", не оправдались. Г-н Путин руководит государством, а его силы наносят Украине сокрушительный урон и добиваются успеха на поле боя», - написала журналист Патрисия Коэн.

Констатируется, что идея о том, что экономические санкции позволят быстро завершить украинский конфликт, всегда была «скорее плодом надежды», чем реалистичной оценки.

При этом Евросоюз, отметили в американской газете, по-прежнему покупает почти 50 процентов экспортируемого РФ сжиженного природного газа (СПГ), а сама Россия смогла придумать, как обойти санкции.

«Со временем Россия разработала дополнительные способы обхода санкций. Например, создала собственный теневой флот для перевозки нефти после введения ограничений на использование Россией западных нефтяных танкеров и страхование от разливов нефти», - обратила внимание Коэн.

Напомним, 19 декабря во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России отметил, что по окончании 2024 года экономика РФ продемонстрировала рост в 8% за два прошедших года. Он сравнил ее с экономиками стран Евросоюза и США.