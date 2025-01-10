Суд в Нью-Йорке приговорил Трампа к безусловному освобождению

Нью-Йоркский суд не стал назначать избранному президенту США Дональду Трампу тюремный срок, штраф или исправительные работы по делу о фальсификации документов. Об этом сообщает The New York Times.

«В пятницу судья Хуан М. Мерчан приговорил Дональда Трампа к безусловному освобождению - редкий и мягкий приговор в судах штата Нью-Йорк», - следует из материала.

Тем не менее за ним формально закреплен статус преступника. Трамп приговорен к безусловному освобождению. В частности, условное освобождение потребовало бы от него соблюдения определенных правил, подчеркнули в издании.

Новый глава Белого дома присутствовал на заседании в формате видеоконференции. Там он сидел рядом со своим адвокатом Тоддом Бланшем.

Ранее Верховный суд США отклонил ходатайство о вынесении приговора Трампу в суде Нью-Йорка. Он просил суд Нью-Йорка прекратить рассмотрение дела о «взносах» порноактрисе Дэниелс, по примеру решения Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера.

Напомним, что порноактриса Дэниелс стала объектом всеобщего внимания в 2018 году, незадолго до старта предвыборной гонки в США. Тогда СМИ выяснили, что адвокат Трампа платил ей за умалчивание о факте романа с ним.