Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на мероприятиях 9 мая

Запланированные в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне мероприятия требует дополнительных мер безопасности. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Подробности совещания журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате - 80-летию Победы. Много мероприятий планируется, во главе с мероприятиями в рамках, вокруг 9 мая, это требует дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом сегодня шла речь», - сказал Песков.

В День Победы ожидается приезд в Москву некоторых иностранных лидеров. В частности, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словении Роберт Фицо договорились вместе посетить Красную площадь.

Глава словацкого кабмина назвал эту поездку личным долгом. Он отметил, что будет рад посетить российскую столицу и поблагодарить воинов Красной армии.