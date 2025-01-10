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Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на мероприятиях 9 мая

В этом году ожидается приезд некоторых иностранных лидеров в Москву на Парад Победы.
Ян Брацкий 2025-01-10 14:32:33
© Фото: Cao Yang XinHua Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Запланированные в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне мероприятия требует дополнительных мер безопасности. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Подробности совещания журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате - 80-летию Победы. Много мероприятий планируется, во главе с мероприятиями в рамках, вокруг 9 мая, это требует дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом сегодня шла речь», - сказал Песков.

В День Победы ожидается приезд в Москву некоторых иностранных лидеров. В частности, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словении Роберт Фицо договорились вместе посетить Красную площадь.

Глава словацкого кабмина назвал эту поездку личным долгом. Он отметил, что будет рад посетить российскую столицу и поблагодарить воинов Красной армии.

#9 мая #день победы #Путин #Кремль #совет безопасности рф
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