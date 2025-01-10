Песков ответил на слова президента Литвы о Калининграде

В Кремле прокомментировали территориальные претензии Литвы на Калининградскую область, которые озвучил ее президент Гитанас Науседа.

«Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные претензии», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это оправдывает глубокие опасения Москвы и все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности России, добавил представитель Кремля.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа в социальной сети Х назвал Калининград исторически литовским городом Караляучюс.

Ранее с инициативой переименовать Калининград в Крулевец уже выступала Польша, а в Эстонии предлагали называть город Кенигсбергом.