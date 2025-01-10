Bloomberg: фон дер Ляйен хочет встретиться с Трампом до его инаугурации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на болезнь, пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Представители Евросоюза и Трампа провели переговоры, но пока неясно, удастся ли организовать визит в его поместье во Флориде к 20 января», - говорится в публикации.

Отмечается, что глава Еврокомиссии еще не оправилась от болезни - тяжелого воспаления легких, поэтому находится на лечении в Германии и пока не вернулась в Брюссель после праздников. Тем не менее фон дер Ляйен хотела бы успеть провести встречу до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Напомним, о болезни фон дер Ляйен стало известно 4 января. Сообщалось, что она не сможет исполнять свои обязанности в течение двух недель.