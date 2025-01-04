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В Еврокомиссии сообщили о серьезной болезни Урсулы фон дер Ляйен

Председатель ЕК заболела воспалением легких.
Сергей Лебедев 2025-01-04 08:59:58
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Об этом в беседе с польским агентством PAP сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

Он уточнил, что из-за пневмонии глава Еврокомиссии не сможет исполнять свои обязанности около двух недель. Из-за этого даже перенесут выездное заседание ЕК в Гданьске, запланированное на 9-10 января.

Напомним, незадолго до Нового года армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус дважды дал положительный результат. В итоги политик пришлось изолироваться и перейти на удаленный формат работы из дома.

Именно по этой причине Никол Пашинян по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также он не присутствовал на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

#в стране и мире #Польша #Урсула фон дер Ляйен #пневмония #воспаление легких #заболела
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