В Еврокомиссии сообщили о серьезной болезни Урсулы фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Об этом в беседе с польским агентством PAP сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

Он уточнил, что из-за пневмонии глава Еврокомиссии не сможет исполнять свои обязанности около двух недель. Из-за этого даже перенесут выездное заседание ЕК в Гданьске, запланированное на 9-10 января.

Напомним, незадолго до Нового года армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус дважды дал положительный результат. В итоги политик пришлось изолироваться и перейти на удаленный формат работы из дома.

Именно по этой причине Никол Пашинян по видеосвязи принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также он не присутствовал на неформальном саммите лидеров стран СНГ.