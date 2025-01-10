Болдуин подал иск против прокуроров после дела о стрельбе на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин подал гражданский иск за злонамеренное уголовное преследование и нарушение гражданских прав после дела о стрельбе на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ответчиками выступают два прокурора, три следователя, а также члены совета округа Санта-Фе, где проходило слушание.

«На каждом этапе следствия ответчики пытались сделать Болдуина козлом отпущения за действия и бездействие других лиц, игнорируя доказательства и закон», - говорится в иске.

Актер выдвинул против прокуроров обвинения в клевете. Болдуин уверен, что правоохранители намеренно неправильно обращались с доказательствами по уголовному делу. Кроме того, в иске говорится, что сторона обвинения преследовала Болдуина в политических целях.

Напомним, трагедия на съемках вестерна «Ржавчина» произошла в октябре 2021 года. Болдуин выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Съемочный реквизит оказался заряжен боевыми патронами и женщина погибла. Тяжелые ранения получил режиссер картины Джоэл Соус.

После долгих разбирательств обвинение с Болдуина было снято, а виновной по делу признали специалиста по оружию фильма Ханну Гутьеррес-Рид. Суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.