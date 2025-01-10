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Болдуин подал иск против прокуроров после дела о стрельбе на съемках

Адвокаты Алека Болдуина уверены, что обвинение намерено пыталось выставить их подзащитного виновным, игнорируя доказательства и закон.
Ян Брацкий 2025-01-10 10:19:32
© Фото: IMAGO, M10s www.imago-images.de, Global Look Press

Голливудский актер Алек Болдуин подал гражданский иск за злонамеренное уголовное преследование и нарушение гражданских прав после дела о стрельбе на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ответчиками выступают два прокурора, три следователя, а также члены совета округа Санта-Фе, где проходило слушание.

«На каждом этапе следствия ответчики пытались сделать Болдуина козлом отпущения за действия и бездействие других лиц, игнорируя доказательства и закон», - говорится в иске.

Актер выдвинул против прокуроров обвинения в клевете. Болдуин уверен, что правоохранители намеренно неправильно обращались с доказательствами по уголовному делу. Кроме того, в иске говорится, что сторона обвинения преследовала Болдуина в политических целях.

Напомним, трагедия на съемках вестерна «Ржавчина» произошла в октябре 2021 года. Болдуин выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Съемочный реквизит оказался заряжен боевыми патронами и женщина погибла. Тяжелые ранения получил режиссер картины Джоэл Соус.

После долгих разбирательств обвинение с Болдуина было снято, а виновной по делу признали специалиста по оружию фильма Ханну Гутьеррес-Рид. Суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.

#в стране и мире #сша #Голливуд #актер #суд #прокурор #Алек Болдуин #ржавчина
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