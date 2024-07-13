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Суд прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Актера признали невиновным. После оглашения решения Болдуин не смог сдержать слез.
Ирина Егорова 2024-07-13 02:11:11
© Фото: Santa Fe County Sheriff's OfficeKeystone Press Agency, Global Look Press

Суд в американском штате Нью-Мексико прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году.

Актера признали невиновным. После того, как судья огласил решение Болдуин не смог сдержать слез и расплакался. Теперь прокуратуре запрещается обращаться в ту же инстанцию с аналогичными обвинениями, сообщает CBS News. Если бы актера признали виновным, ему бы грозило 18 месяцев тюрьмы.

Напомним, в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Болдуин произвел выстрел из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Были ранены режиссер Джоэл Соуз, а также оператор Галина Хатчинс, она позже скончалась от полученных травм. Алека Болдуина обвинили в безответственном поведении при обращении с огнестрельным оружием во время съемок.

#убийство #актер #суд #Уголовное дело #Алек Болдуин #ржавчина
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