Суд прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Суд в американском штате Нью-Мексико прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году.

Актера признали невиновным. После того, как судья огласил решение Болдуин не смог сдержать слез и расплакался. Теперь прокуратуре запрещается обращаться в ту же инстанцию с аналогичными обвинениями, сообщает CBS News. Если бы актера признали виновным, ему бы грозило 18 месяцев тюрьмы.

Напомним, в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Болдуин произвел выстрел из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Были ранены режиссер Джоэл Соуз, а также оператор Галина Хатчинс, она позже скончалась от полученных травм. Алека Болдуина обвинили в безответственном поведении при обращении с огнестрельным оружием во время съемок.