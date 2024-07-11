Болдуину на суде показали запись, как Хатчинс умирала от его выстрела

Американскому актеру Алеку Болдуину на суде вновь пришлось смотреть кадры с последними мгновениями жизни оператора Галины Хатчинс. Съемку вела нательная камера сотрудника полиции, который прибыл на место трагедии.

Напомним, все произошло в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин произвел выстрел из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Были ранены режиссер Джоэл Соуз, а также Галина Хатчинс.

Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Момент, когда врачи оказывают помощь раненой женщине, снова показали в суде.

New York Post пишет, что Болдуин во время показа драматичного видео оставался с «каменным лицом». Он не показывал эмоций, время от времени делая заметки. В какой-то момент актер приложил руку ко лбу и тяжело вздохнул.

Сегодня в Нью-Мексико прошло судебное заседание по делу о непредумышленном убийстве оператора, в котором обвиняется актер. Прокурор указала на якобы безответственное поведение Болдуина при обращении с огнестрельным оружием во время съемок.

При этом сторона защиты отметила, что револьвер, который ему дали сотрудники на съемочной площадке, по их словам, был абсолютно безопасен, и обвинила их в случившемся.