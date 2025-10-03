Сенаторы потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском море

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали от Пентагона обоснований военных операций в Карибском бассейне. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой источники.

Главный юрисконсульт Пентагона на закрытом брифинге в сенате объяснил удары по судам признанием наркокартелей иностранными террористическими организациями. Но многие сенаторы остались недовольны этими объяснениями. Они указывают на недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов.

Ранее Трамп уведомил Конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями. Президент назвал картели «террористическими организациями» и приравнял их действия к «вооруженной атаке на США».

19 августа три эсминца американских ВМС были направлены к берегам Венесуэлы для борьбы с наркокартелями. США перебросили в регион атомную подлодку, ракетный крейсер, десантные корабли и 4,5 тысячи военнослужащих. Военно-морские силы США уничтожили две скоростные лодки с 14 людьми, якобы перевозившими наркотики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в военное время. В случае войны Мадуро сможет мобилизовать вооруженные силы, ограничивать конституционные права граждан и менять законы.