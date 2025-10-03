МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенаторы потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском море

Они указывают на недостаток разведданных и доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов.
Владимир Рубанов 2025-10-03 03:32:03
© Фото: Aaron Lau U.S. Navy, Global Look Press

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали от Пентагона обоснований военных операций в Карибском бассейне. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой источники.

Главный юрисконсульт Пентагона на закрытом брифинге в сенате объяснил удары по судам признанием наркокартелей иностранными террористическими организациями. Но многие сенаторы остались недовольны этими объяснениями. Они указывают на недостаток разведывательных данных и конкретных доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов.

Ранее Трамп уведомил Конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями. Президент назвал картели «террористическими организациями» и приравнял их действия к «вооруженной атаке на США».

19 августа три эсминца американских ВМС были направлены к берегам Венесуэлы для борьбы с наркокартелями. США перебросили в регион атомную подлодку, ракетный крейсер, десантные корабли и 4,5 тысячи военнослужащих. Военно-морские силы США уничтожили две скоростные лодки с 14 людьми, якобы перевозившими наркотики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в военное время. В случае войны Мадуро сможет мобилизовать вооруженные силы, ограничивать конституционные права граждан и менять законы.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Пентагон #карибский бассейн #наркокартели
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 