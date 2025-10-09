МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нетаньяху провел эмоциональный разговор с Трампом после сделки по Газе

И пригласил американского лидера в Израиль.
Дима Иванов 2025-10-09 04:08:50
© Фото: Prime Minister's Spokesperson-G, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел эмоциональный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом вскоре после объявления о том, что ХАМАС согласился на первую фазу мирного плана по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии израильского лидера.

В ходе беседы Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его вклад в этот прорыв.

«Благодаря твердой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника президента Трампа, мы достигли этого критического поворотного момента», - говорится в заявлении премьера.

Лидеры также обсудили дальнейшее укрепление альянса между странами и Нетаньяху пригласил Трампа выступить перед Кнессетом.

Корреспондент Axios Барак Равид утверждает, что Трамп сказал ему о принятии приглашения Нетаньяху - «вероятно, отправлюсь в Израиль в ближайшие дни».

Согласно соглашению с ХАМАС, утверждение первой фазы сделки позволит вернуть домой всех израильских заложников, что Нетаньяху назвал «дипломатическим успехом и национально-нравственной победой» для Израиля.

Премьер подчеркнул: «С самого начала я дал понять: мы не успокоимся, пока все наши заложники не вернутся, а все цели не будут достигнуты». В четверг Нетаньяху соберет правительство для одобрения документа.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС
