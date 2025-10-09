МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times of Israel: ХАМАС освободит всех живых заложников 11 октября

Израильский премьер Нетаньяху подтвердил, по соглашению с группировкой, всех заложников освободят.
Дима Иванов 2025-10-09 03:17:22
© Фото: Omar Ashtawy Apaimages, Keystone Press Agency, Global Look Press

ХАМАС освободит всех оставшихся живых заложников в субботу, 11 октября, сообщили The Times of Israel два источника, знакомых с ходом переговоров. Само соглашение будет подписано в четверг в Египте.

Как отмечает RT, достижение договоренностей по сектору Газа подтвердили Дональд Трамп и ХАМАС, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Последний пригласил Трампа выступить перед израильским парламентом.

«Я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть всех наших дорогих заложников домой», - передает слова Нетаньяху его канцелярия.

При этом, по информации американского CNN, администрация Трампа рассматривает возможность начала освобождения заложников только в понедельник, 13 октября, с возможным ускорением графика. Вывод сил ЦАХАЛ к разделительной линии займет около 24 часов.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС #заложники хамас #мирный план Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 