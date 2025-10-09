Times of Israel: ХАМАС освободит всех живых заложников 11 октября

ХАМАС освободит всех оставшихся живых заложников в субботу, 11 октября, сообщили The Times of Israel два источника, знакомых с ходом переговоров. Само соглашение будет подписано в четверг в Египте.

Как отмечает RT, достижение договоренностей по сектору Газа подтвердили Дональд Трамп и ХАМАС, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Последний пригласил Трампа выступить перед израильским парламентом.

«Я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть всех наших дорогих заложников домой», - передает слова Нетаньяху его канцелярия.

При этом, по информации американского CNN, администрация Трампа рассматривает возможность начала освобождения заложников только в понедельник, 13 октября, с возможным ускорением графика. Вывод сил ЦАХАЛ к разделительной линии займет около 24 часов.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана.