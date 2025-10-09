Лавров заявил о необходимости пересмотреть задачи российских сил в Сирии

Функционал военных баз РФ в Сирийской Арабской Республике необходимо подвергнуть ревизии. Российские военные не будут находиться на территории этого ближневосточного государства вопреки воле нынешнего руководства, пришедшего к власти в ноябре 2024 года. Однако режим Ахмеда аш-Шараа и другие государства региона имеют интерес в том, чтобы эти военные базы в САР сохранились. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это касается и наших военных баз. Президент Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», - рассказал он в интервью проекту «Мосты на Восток».

По его словам, морской порт Тартуса и аэропорт могут стать неким гуманитарным хабом. Через них возможна доставка грузов из России, стран Персидского залива на Африканский континент. Это может быть выгодно как сирийцам, так и их соседям, отметил Лавров. Со своей стороны Москва готова к согласованию деталей этого вопроса.

Накануне дня рождения у президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они затронули широкий круг тем и, в частности, обсудили ситуацию в Сирии. Оба лидера выразили заинтересованность в стабилизации ситуации там.