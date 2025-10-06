Путин и Нетаньяху заявили о заинтересованности в стабилизации в Сирии

Российский и израильский лидеры Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора отдельное внимание уделили Сирии. Президент и премьер-министр заявили, что заинтересованы в стабилизации ситуации в этой арабской республике. Накануне там состоялись парламентские выборы, первые после ухода Башара Асада с поста президента.

Также Путин и Нетаньяху затронули и тему иранской ядерной программы, и урегулирование палестино-израильского конфликта, и обстановку в ближневосточном регионе в целом.

«Высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии», - сообщила пресс-служба Кремля.

В контексте ситуации в секторе Газа они обменялись мнениями о предложенном американским президентом Дональдом Трампом плане из 20 пунктов. Напомним, одним из ключевых его положений является вывод войск Израиля из палестинского анклава и размещение там международной миссии.

Также сегодня днем, 6 октября, в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. В Шарм-аш-Шейхе стороны обсудят детали обмена оставшимися заложниками, а также план Трампа в целом.