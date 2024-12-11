Новая сирийская власть в лице боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (признана в РФ террористической и запрещена) поднимает флаг ИГИЛ* (признана в РФ террористической и запрещена) и берет под контроль Латакию. Сутки шли бои за Дейр-эз-Зор - проамериканские силы курдов уступили, и город также в руках оппозиции. За курдскую территорию велись торги между Анкарой и Вашингтоном. Небольшая часть на севере Сирии по итогу достается протурецким силам. На границе с Турцией дежурят военнослужащие Сирийской национальной армии - на их форме тоже замечены нашивки с символикой ИГИЛ*.

«Мы при посредничестве США достигли соглашения о прекращении огня в Манбидже, чтобы сохранить безопасность мирных жителей», - сообщил представитель боевиков.

В сирийском обществе по-разному воспринимают смену режима. Мигранты, которые годами проживали в той же Турции, начинают возвращаться на родину. Что для Анкары, безусловно, политическая победа.

«Прошло почти 13 лет и около 7 месяцев с тех пор, как я в последний раз был в Сирии. Я решил поехать сейчас, потому что режим пал и все изменилось. Теперь мы можем свободно въезжать в нашу страну, и никто нас не преследует», - говорит один из них.

Пока одни принимают новое правительство, другие становятся жертвами захвата власти. Всего за пару недель из-за боевых действий погибли и ранены сотни мирных жителей, в основном женщины и дети.

А те, кто выжил, в спешке покидают страну. Часть из них находит убежище в соседнем Ливане. Те, кто громче всех поддерживал уход Асада и приветствовал оппозицию, быстро захлопнули двери беженцам. Девять европейских стран запретили сирийцам въезд. И это начало гуманитарной катастрофы. В международном аэропорту Дамаска - хаос.

Нет больше и вооруженных сил. Тысячи военнослужащих Сирийской арабской армии сложили оружие и бегут в Ирак. В это время Израиль продолжает уничтожать военную и даже научную инфраструктуру Сирии - в том числе научно-исследовательский центр в Дамаске. ЦАХАЛ нанес уже более 300 авиаударов, в результате которых потеряно почти 80% военного наследия Асада. Нетаньяху продолжает серию заявлений.

«Мы хотим установить отношения с новым режимом в Сирии. Однако если он позволит Ирану вновь закрепиться в стране или разрешит передачу оружия "Хезболле", или нападет на нас, мы дадим решительный ответ. То, что случилось с предыдущим режимом, случится и с этим», - заявил премьер-министр Израиля.

В арабских соцсетях распространяют видео, в котором сирийские радикалы без обозначения принадлежности к какой-либо группировке обращаются к Нетаньяху.

«Глава израильского режима говорит, что Сирия - их новый фронт. Наш ответ следующий: мы идем к вам, израильтяне!» - говорят они.

И это никак не вяжется с позицией тех, кто официально у власти. Лидер сопротивления аль-Джулани ни слова не говорит ни об ударах, ни о захвате Израилем сирийских территорий.

«Люди устали от войны, поэтому страна не готова к новой и не собирается ее начинать. Источником наших опасений были иранские боевики, "Хезболла" и режим Асада. Они устроили резню, которую мы наблюдаем сегодня. Их устранение - это решение для Сирии», - заявил он.

Для Тегерана и Бейрута это сигнал между строк - о предстоящих сложных отношениях с Дамаском. Впрочем, Иран еще за три месяца до переворота передавал Асаду всю информацию по каналам разведки.

«Мы были в состоянии повышенной готовности за три месяца до событий, потому что получили информацию, что враг планирует нападение на Алеппо из Идлиба. Это место стало центром сосредоточения всех вооруженных группировок, которые поддерживали Израиль и Турция. Мы сообщили об этом сирийской стороне. Все снаряжение сирийских вооруженных оппозиционеров было американским. В 2015 году мы сражались в Сирии с противниками, у которых были лишь рваные джинсы и автоматы Калашникова. Теперь же мы увидели их с профессиональной военной экипировкой и американским оружием. У них была бронированная техника, что указывало на долгую подготовку к боевым действиям», - сообщил военный атташе Ирана в Сирии Амир Хусейн Хаджи Насири.

Свою помощь боевикам оказывала и украинская разведка. Проясняется то, о чем давно говорили в российском МИД. Недавно Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН напомнил: Киев обучает в Сирии боевиков, причем делает это в координации с Вашингтоном. Тогда на наши предупреждения западная общественность не отреагировала. Сегодня - разразились новостью.

«Украинская разведка отправила около 20 опытных операторов дронов и около 150 беспилотников боевикам в сирийском Идлибе около 4-5 недель назад, чтобы оказать помощь оппозиции», - написала Washington Post.

Госдеп тоже «помогает». Его официальные представители уже заявили: Вашингтон полностью поддерживает политический переход в Сирии. Единственное, о чем не упомянул Мэтью Миллер на утреннем брифинге, - о 10 миллионах долларов, которые в 2017-м обещали за голову аль-Джулани - нового лидера сопротивления и экс-боевика главного проекта США - «Аль-Каиды»* (признана террористической и запрещена в РФ). Награду эту никто не отменял: за Джулани американцы продолжают охоту и в то же время приветствуют в качестве символа сирийской свободы.

* - «Хайят Тахрир аш-Шам», ИГИЛ, «Аль-Каида» - террористические организации, запрещенные в РФ.