Трамп назвал следующие 48 часов решающими для мира в секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС на территории Египта сыграют ключевую роль в шансах на разрешение кризиса в секторе Газа, передает телеканал Fox News.

Корреспондент канала в прямом эфире сообщила, что Трамп поделился этим мнением с бывшим пленником ХАМАС - гражданином США и военнослужащим Израиля Иданом Александром. Трамп встретился с заложником и его семьей в Овальном кабинете.

«Следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», - сказал президент США.

Кроме того, Трамп дал указание своим делегатам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед их выездом в Египет обеспечить достижение договоренности между конфликтующими сторонами.

С начала недели в Египте ведутся непрямые переговоры с участием представителей ХАМАС и Израиля при содействии посредников из Египта, Катара и Турции в рамках плана по урегулированию, выдвинутого Трампом, с целью завершить двухлетний вооруженный конфликт в Газе.