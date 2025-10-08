МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал следующие 48 часов решающими для мира в секторе Газа

Президент США сказал об этом бывшему заложнику ХАМАС.
Дима Иванов 2025-10-08 06:26:54
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС на территории Египта сыграют ключевую роль в шансах на разрешение кризиса в секторе Газа, передает телеканал Fox News.

Корреспондент канала в прямом эфире сообщила, что Трамп поделился этим мнением с бывшим пленником ХАМАС - гражданином США и военнослужащим Израиля Иданом Александром. Трамп встретился с заложником и его семьей в Овальном кабинете.

«Следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», - сказал президент США.

Кроме того, Трамп дал указание своим делегатам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед их выездом в Египет обеспечить достижение договоренности между конфликтующими сторонами.

С начала недели в Египте ведутся непрямые переговоры с участием представителей ХАМАС и Израиля при содействии посредников из Египта, Катара и Турции в рамках плана по урегулированию, выдвинутого Трампом, с целью завершить двухлетний вооруженный конфликт в Газе.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #мирный план Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 