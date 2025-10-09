МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин сообщил, что узнал о причинах крушения самолета AZAL позавчера

Глава государства также рассказал азербайджанскому коллеге Алиеву, что он перед встречей уточнял, нет ли дополнительных деталей в ситуации с выяснением причин крушения самолета.
Андрей Аркадьев 2025-10-09 15:06:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL, следовавшего из Баку в Грозный, его проинформировали позавчера. Об этом глава государства сообщил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Путина, полученная информация указывает на то, что в день катастрофы в российском воздушном пространстве фиксировались украинские беспилотники, действия которых связаны с произошедшим. Президент отметил, что Россия оказывает всю необходимую помощь в расследовании и выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших.

Глава государства также рассказал, что перед встречей уточнял, появились ли новые детали по ходу расследования. Путин подчеркнул, что, по данным следствия, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не нанесли прямого удара по самолету, а взорвались в нескольких метрах от него.

Ранее российский лидер уже выражал соболезнования близким погибших и приносил извинения за то, что трагедия произошла в воздушном пространстве России.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа - граждан Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек, еще 29 удалось спастись.

В настоящее время Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Президент прибыл в Душанбе вечером 8 октября, где проводит ряд встреч и переговоров.

#в стране и мире #Путин #Алиев #AZAL
