Путин: две ракеты ПВО России взорвались рядом с самолетом AZAL

Авиакатастрофа произошла в декабре 2024 года.
Константин Денисов 2025-10-09 14:43:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что две ракеты системы ПВО России не сбивали самолет авиакомпании AZAL, но взорвались рядом с ним.

По словам российского лидера, снаряды взорвались в нескольких метрах от лайнера. Также экипажу самолета было предложено произвести посадку в Махачкале.

Путин пообещал дать правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с катастрофой. Кроме того, Россия сделает все необходимое для того, чтобы семьи погибших и пострадавшие в катастрофе получили денежные компенсации.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

#Россия #Самолет #Владимир Путин #Казахстан #авиакатстрофа #AZAL
