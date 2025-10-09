МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин связал авиакатастрофу самолета AZAL с украинскими дронами над Россией

Президент РФ еще раз извинился за то, что катастрофа произошла в небе над Россией.
Андрей Аркадьев 2025-10-09 14:38:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин связал авиакатастрофу самолета азербайджанской авиакомпании AZAL с украинскими беспилотниками над РФ. На встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Душанбе он заявил, что в этот день средства ПВО вели вторгшиеся в воздушное пространство три дрона.

По словам российского президента, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО и воздушное судно, скорее всего, задели обломки.

Глава государства подчеркнул, что Россия окажет всю необходимую помощь семьям погибших, включая выплаты компенсаций, предусмотренные в подобных случаях. По словам Путина, российская сторона оказывает содействие в расследовании и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц, связанных с трагедией.

Президент также напомнил, что ранее принес извинения за то, что катастрофа произошла в небе над территорией России, и вновь выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау. На борту находились 67 человек - 62 пассажира и пять членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили.

