Рахмон получил в дар от Путина книгу о таджикском народе

Российский президент Владимир Путин, находясь с государственным визитом в Республике Таджикистан, подарил своему коллеге Эмомали Рахмону книгу и картину. Пресс-служба Кремля сообщила, что картину создал советский художник Макс Бирштейн, она называется «Таджикские друзья», а книга - «Таджики».

На опубликованных кадрах видно, как Путин и Рахмон подошли к стоящей на мольберте картине, и президент России, показывая на полотно, сказал, что его нарисовал советско-российский классик. Затем они начали обсуждать лежащую на столе большую книгу, украшенную восточными орнаментами.

«Вот такая книга, называется "Таджики". Их всего 25 экземпляров. Это экземпляр №1. Такой настоящий научный труд, представляет из себя фундаментальное обобщение материалов по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикского народа. <...> В том числе это касается расселения таджиков, по имеющимся статистическим источникам, включая последнюю перепись населения Российской Федерации», - заявил Путин, разворачивая издание.

Он добавил, что в нем хорошо изложена история, включая касающуюся сегодняшних дней. В ответ таджикский лидер сообщил, что это «самый лучший подарок» и попросил показать его по телевидению.

Глава российского государства пробудет в центральноазиатской республике до 10 октября. Его помощник Юрий Ушаков уточнял, что в планах Путина сам государственный визит, саммит Россия - Центральная Азия и саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также в Таджикистане находится и глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов. Накануне он проинспектировал объекты Минобороны РФ в этой стране.