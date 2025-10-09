Axios: соглашение по Газе может быть подписано сегодня

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Объявление о мирном соглашении может сделать Дональд Трамп. По данным CNN, президент США скоро опубликует пост в соцсетях. Агентство France Press отмечает, что Белый дом готовит текст, с которым выступит Трамп.

Журналист Sky News Марк Стоун опубликовал фото записки, которую госсекретарь Марко Рубио передал Трампу во время круглого стола по вопросу «Антифа». В ней говорится, что глава Белого дома должен согласовать пост для соцсетей.

«Нам нужно, чтобы вы как можно скорее одобрили публикацию в Truth Social, чтобы вы могли первыми объявить о сделке», - говорится в сообщении.

Арабский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что ХАМАС уже согласился на сделку с Израилем, стороны подпишут документ в четверг по местному времени.

Накануне Трамп назвал ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС ключевыми для разрешение кризиса в секторе Газа.