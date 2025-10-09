МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: соглашение по Газе может быть подписано сегодня

Объявление об этом может сделать Дональд Трамп.
Дима Иванов 2025-10-09 00:59:07
© Фото: IMAGO, Omar Ashtawy apa, images, Globallookpress

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Объявление о мирном соглашении может сделать Дональд Трамп. По данным CNN, президент США скоро опубликует пост в соцсетях. Агентство France Press отмечает, что Белый дом готовит текст, с которым выступит Трамп.

Журналист Sky News Марк Стоун опубликовал фото записки, которую госсекретарь Марко Рубио передал Трампу во время круглого стола по вопросу «Антифа». В ней говорится, что глава Белого дома должен согласовать пост для соцсетей.

«Нам нужно, чтобы вы как можно скорее одобрили публикацию в Truth Social, чтобы вы могли первыми объявить о сделке», - говорится в сообщении.

Арабский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что ХАМАС уже согласился на сделку с Израилем, стороны подпишут документ в четверг по местному времени.

Накануне Трамп назвал ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС ключевыми для разрешение кризиса в секторе Газа.

#в стране и мире #Дональд Трамп #сектор Газа #Axios
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 