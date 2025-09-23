Трамп признал террористической организацией движение «Антифа»

В Соединенных Штатах признали террористическим движение «Антифа», соответствующий приказ подписал президент Дональд Трамп, он опубликован на сайте Белого дома.

В документе поясняется, что «Антифа» признана террористической организацией, поскольку открыто призывает к свержению власти в стране, а также ликвидации правоохранительных органов и правовой системы США.

«"Антифа" - это милитаристская, анархистская организация, <...> использует незаконные средства для организации и проведения кампании насилия и терроризма по всей стране для достижения этих целей. <...> "Антифа" вербует, обучает и радикализирует молодых американцев для участия в этом насилии и подавлении политической активности, затем использует сложные средства и механизмы для сокрытия личностей своих боевиков, укрытия источников финансирования и операций в попытке помешать работе правоохранительных органов и вербовки новых членов», - говорится в опубликованном указе.

Утверждается, что движение скоординированно препятствует исполнению федеральных законов через вооруженные стычки с правоохранителями, организует беспорядки, нападения на сотрудников миграционной службы и таможенной полиции и других силовиков, занимается «регулярным доксингом» в отношении политических деятелей и активистов.

Принятие данного указа ускорила гибель 10 сентября консервативного праворадикального активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка, которого застрелили во время выступления в одном из американских вузов. Он говорил о важности сохранения традиционных ценностей, но получил пулю в шею и скончался.