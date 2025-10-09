МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин прибыл во Дворец Нации в Душанбе и начал переговоры с Рахмоном

Это четвертая личная встреча президентов России и Таджикистана в 2025 году.
Глеб Владовский 2025-10-09 09:44:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Дворец Нации в Душанбе, где начались переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава государства подъехал к резиденции президента Таджикистана на лимузине Aurus. В честь приезда Путина прошел парад почетного караула.

На кадрах можно также увидеть, как главы государств лично поприветствовали членов российско-таджикской делегации перед началом переговоров.

Ранее сообщалось, что улицы Душанбе украсили портретами Путина и российскими флагами в преддверии визита президента РФ.

#в стране и мире #таджикистан #Владимир Путин #эмомали рахмон #Душанбе #дворец нации
