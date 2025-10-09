Путин прибыл во Дворец Нации в Душанбе и начал переговоры с Рахмоном

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Дворец Нации в Душанбе, где начались переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава государства подъехал к резиденции президента Таджикистана на лимузине Aurus. В честь приезда Путина прошел парад почетного караула.
На кадрах можно также увидеть, как главы государств лично поприветствовали членов российско-таджикской делегации перед началом переговоров.
Ранее сообщалось, что улицы Душанбе украсили портретами Путина и российскими флагами в преддверии визита президента РФ.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»