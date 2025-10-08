Душанбе украсили триколорами и портретами Путина

Президент РФ Владимир Путин 8 октября с государственным визитом посетит Таджикистан. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация. Жители столицы республики Душанбе уже начали активно готовиться к прибытию российского лидера.

В преддверии визита главы государства все центральные улицы Душанбе вдоль движения маршрута кортежа увешаны его портретами и флагами РФ. Для Путина и президента Таджикистана и Эмомали Рахмона это будет уже четвертая встреча только в этом году.

Визит Путина в Таджикистан носит статус государственного - высшего в дипломатической иерархии - и предполагает максимальные почести, начиная с церемонии официальной встречи в аэропорту. Закончится все проведением полноформатных переговоров - вначале тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

Напомним, советник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Таджикистан, который пройдет с 8 по 10 октября. Российского лидера пригласил посетить республику Рахмон.