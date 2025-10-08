МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Душанбе украсили триколорами и портретами Путина

Это четвертая по счету очная встреча Путина и Рахмона в этом году.
Константин Коковешников Глеб Владовский 2025-10-08 10:06:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин 8 октября с государственным визитом посетит Таджикистан. Российского лидера будет сопровождать представительная делегация. Жители столицы республики Душанбе уже начали активно готовиться к прибытию российского лидера.

В преддверии визита главы государства все центральные улицы Душанбе вдоль движения маршрута кортежа увешаны его портретами и флагами РФ. Для Путина и президента Таджикистана и Эмомали Рахмона это будет уже четвертая встреча только в этом году.

Визит Путина в Таджикистан носит статус государственного - высшего в дипломатической иерархии - и предполагает максимальные почести, начиная с церемонии официальной встречи в аэропорту. Закончится все проведением полноформатных переговоров - вначале тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

Напомним, советник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Таджикистан, который пройдет с 8 по 10 октября. Российского лидера пригласил посетить республику Рахмон.

#таджикистан #Владимир Путин #Портреты #эмомали рахмон #Душанбе #наш эксклюзив #флаги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 