Мерц предсказал «тяжелые времена» с зарплатами для немцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег жителей страны от сокращения реальных заработков в грядущие годы, сообщает RT. Он пояснил, что людям придется направлять растущую долю средств на социальные траты - пенсионное обеспечение, медицинскую помощь и поддержку пожилых.

В разговоре с телеканалом ARD Мерц отметил, что населению придется увеличивать расходы в социальной сфере.

«Наше население будет вынуждено направлять больше дохода на пенсию, здравоохранение и уход», - подчеркнул Мерц.

По его мнению, корень проблемы лежит в старении общества и расширении затрат на социальные услуги. На данный момент в здравоохранении фиксируется дефицит в миллиарды евро, а к 2026 году ожидается дополнительный пробел не меньше четырех миллиардов. В правительстве рассматривают повышение сборов и даже частичное снятие преимуществ.

Мерц также инициировал корректировку пенсионной модели. Вместо жесткого пенсионного порога в 67 лет он советует брать во внимание общий период трудовой активности. Канцлер добавил, что гражданин, вступивший в профессию в 17 лет и проработавший 50 лет, не обязан завершать карьеру одновременно с тем, кто стартовал в 30 лет.

Одновременно он продвигает концепцию обязательного частного пенсионного сбережения и гарантирует налоговые бонусы для продолжающих трудиться пенсионеров - до 2000 евро в месяц.

Экономический спад оказал влияние на домохозяйства по всей Европе. Так, во Франции в сентябре начались беспорядки из-за сокращения социальных обязательств правительства. А тот же канцлер ФРГ Мерц ранее заявил, что страна вынуждена сократить социальные выплаты, чтобы сохранить свой промышленный потенциал.