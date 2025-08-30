МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц: Германия годами жила не по средствам

Канцлер ФРГ допустил сокращение социальных выплат.
Дима Иванов 2025-08-30 21:13:48
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa, Globallookpress

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна вынуждена сократить социальные выплаты, чтобы сохранить свой промышленный потенциал.

По его словам, долгие годы Германия жила не по средствам, что привело к превращению страны в «индустриальный музей». Для исправления ситуации необходимы реформы системы социального страхования, которые потребуют сложных и болезненных решений, включая сокращение расходов.

Мерц подчеркнул, что действующая система социальных выплат нуждается в изменениях, так как в Германии насчитывается более 3 млн безработных при сотнях тысяч вакантных рабочих мест. Он отметил, что в сложившейся ситуации виноваты те, кто злоупотребляет пособиями.

Ранее, 24 августа, канцлер заявил, что текущая система всеобщего благосостояния стала неподъемной для бюджета страны, так как расходы на социальные программы вышли из-под контроля и угрожают финансовой стабильности.

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

