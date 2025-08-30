Мерц: Германия годами жила не по средствам

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна вынуждена сократить социальные выплаты, чтобы сохранить свой промышленный потенциал.

По его словам, долгие годы Германия жила не по средствам, что привело к превращению страны в «индустриальный музей». Для исправления ситуации необходимы реформы системы социального страхования, которые потребуют сложных и болезненных решений, включая сокращение расходов.

Мерц подчеркнул, что действующая система социальных выплат нуждается в изменениях, так как в Германии насчитывается более 3 млн безработных при сотнях тысяч вакантных рабочих мест. Он отметил, что в сложившейся ситуации виноваты те, кто злоупотребляет пособиями.

Ранее, 24 августа, канцлер заявил, что текущая система всеобщего благосостояния стала неподъемной для бюджета страны, так как расходы на социальные программы вышли из-под контроля и угрожают финансовой стабильности.